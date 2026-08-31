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Eingestellt

Klassisches Micro-Musiksystem

DCM1130/12

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Erleben Sie kraftvollen, satten Sound, wenn Sie Ihren iPod/Ihr iPhone an dieses Philips Micro System anschließen. Dynamic Bass Boost sorgt für ein einzigartiges Musikerlebnis, während das schicke, kompakte und verlockende Design jeden Raum aufwertet.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

  • Dock für iPod/iPhone

  • 10 W

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Handliche Fernbedienung für mehr Komfort

Handliche Fernbedienung für mehr Komfort

Dank der praktischen Fernbedienung für noch mehr Komfort müssen Sie sich nur noch zurücklehnen und entspannen.

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

Diese Philips Musikanlage hat eine 10 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Technische Daten

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