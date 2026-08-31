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DLP8088NC/00
Outdoor-Powerbank für Camping und mehr
Große, leistungsstarke Outdoor-Powerbank mit einer Kapazität von 128.000 mAh für all Ihre Geräte. AC- und DC-Eingang und -Ausgang, USB-A (QC) und USB-C (PD), AC-Steckdose. Zigarettenanzünderbuchse und kabellose Qi-Aufladung.
AC/DC-Ausgang
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
Kabellose Qi-Ladefunktion
QC 3.0 und Stromversorgung
Die Outdoor-Powerbank liefert sowohl Wechselstrom- als auch Gleichstromversorgung. Über die Pure Sine Wave-Stromversorgung können Sie elektrische Geräte sicher laden. Oder Sie laden Ihr Mobiltelefon über den USB-Ladeanschluss (USB A/USB C) auf.
LCD-Display für die Betriebsanzeige
Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.
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