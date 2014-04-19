Eingestellt
DTM3155/12
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Die Philips Mini-Stereoanlage, die mit dem Lightning-Anschluss des iPhone 5 kompatibel ist und sogar kabellose Musikübertragung über Bluetooth bietet, entfesselt Ihre Musik mit Details und dem leistungsstarken Bass der wOOx-Technologie.
Bluetooth - kabelloses Musik Streaming
mit Lightning-Anschluss
USB, CD, UKW
Max. 50 W, Bassstrahler
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
3.7
von 5
3
Bewertungen
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
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misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
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