Eingestellt
Genießen Sie Musik mit Virtual Surround Sound
Das schlanke und faszinierende FWD831 bietet eine hervorragende Klangqualität für ein unvergessliches Entertainment-Erlebnis bei Ihnen zu Hause. Genießen Sie unvergleichlichen Raumklang mit den leistungsstarken 3-Wege-Lautsprechersystem und Incredible Surround.
Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.
Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. CD(RW) bezeichnet ein CD-Laufwerk, das das gängige wiederbeschreibbare CD-Format unterstützt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
houga
27/12/2014
United Kingdom
Great hifi! not only for movies but music as well
Really good sound system that delivers crisp and balanced sound. For the price is just excellent. Is very important to place the speakers correctly in order to get good sound.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWD831 DVD Mini Hi-Fi System verfasst
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