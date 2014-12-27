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DVD-HiFi- Minisystem

FWD831/12

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Musik mit Virtual Surround Sound

Das schlanke und faszinierende FWD831 bietet eine hervorragende Klangqualität für ein unvergessliches Entertainment-Erlebnis bei Ihnen zu Hause. Genießen Sie unvergleichlichen Raumklang mit den leistungsstarken 3-Wege-Lautsprechersystem und Incredible Surround.

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Genießen Sie Musik mit Virtual Surround Sound

Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

3-Wege-Lautsprecher mit MAX-Bassanschluss

Wiedergabe von DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) und Picture CD

Wiedergabe von DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) und Picture CD

Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. CD(RW) bezeichnet ein CD-Laufwerk, das das gängige wiederbeschreibbare CD-Format unterstützt.

Technische Daten

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Bewertungen

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27/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great hifi! not only for movies but music as well

Really good sound system that delivers crisp and balanced sound. For the price is just excellent. Is very important to place the speakers correctly in order to get good sound.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWD831 DVD Mini Hi-Fi System verfasst

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