Eingestellt
FWM197/12
Begeistert von Sound
Erleben Sie bis zu 10 Stunden unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/WMA/MP3-Titel auf dem Philips HiFi-Minisystem. Dank dem MP3-Playeranschluss können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem tragbaren Player zu Hause noch erweitern.
120 W
Dieses System bietet eine 120 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
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3.7
von 5
7
Bewertungen
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM197 Sistema mini Hi-Fi verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM197 Sistema mini Hi-Fi verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-11
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Vorteile
Con lo bien que van las de Philips
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM197 Minicadena Hi-Fi verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-03-30
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM197 Mini-HiFi-systeem verfasst
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