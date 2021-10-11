ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne

Eingestellt

HiFi-Minisystem

FWM197/12

3.7

| (7) Bewertungen

Begeistert von Sound

Erleben Sie bis zu 10 Stunden unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/WMA/MP3-Titel auf dem Philips HiFi-Minisystem. Dank dem MP3-Playeranschluss können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem tragbaren Player zu Hause noch erweitern.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

  • 120 W

120 W RMS Gesamtausgangsleistung

120 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System bietet eine 120 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Autostop-Kassettendeck

Autostop-Kassettendeck

0

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

7

Bewertungen

3

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM197 Sistema mini Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2019-10-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM197 Sistema mini Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2019-10-11

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Vorteile

Con lo bien que van las de Philips

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM197 Minicadena Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM197 Minicadena Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-30

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM197 Mini-HiFi-systeem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM197 Mini-HiFi-systeem verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration