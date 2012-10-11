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Multi-Styler

HP4680/01

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Stylingträume gehen in Erfüllung

Willkommen in der Welt der Frau. Der Girl Glam-Multistyler besitzt fünf Stylingaufsätze, damit Sie Ihren Style regelmäßig ändern können. Der perfekte Styler für schicke Frauen, die gerne Ihren eigenen Weg gehen möchten.

Alle Vorteile anzeigen

Girl Glam

Stylingträume gehen in Erfüllung

  • 5 Aufsätze

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

Glätteraufsatz für schönes, elegantes Haar

Die Keramikplatten gleiten mühelos durch Ihr Haar und verleihen perfekte Glättung und Glanz.

Crimperaufsatz für zusätzliche Struktur

Crimperaufsatz für zusätzliche Struktur

Mit diesem Zubehörteil erhält Ihr Haar einen frechen Look.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
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1

11/10/2012

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4680/01 Multistyler verfasst

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11/10/2012

Nederland

Nederland

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

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