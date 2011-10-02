Eingestellt
Glattes Haar – so einfach wie noch nie
Übernehmen Sie mit dem SalonStyle & Control Glätteisen die Kontrolle. Dank besonderer Turmalin-Keramikplatten und einer professionellen Stylingtemperatur von 230 °C lassen sich attraktiver Glanz und lang anhaltende Stylingergebnisse erzielen.
Das praktische Kabelgelenk dreht das Kabel und vermeidet somit Kabelgewirr.
Dank der einstellbaren Temperaturstufen können Sie die Stylingtemperatur schnell und einfach ändern. So können Sie die perfekte Temperatur für Ihr Haar und Ihre Bedürfnisse wählen und stets das gewünschte Stylingergebnis erzielen.
Einige Haarglätter und Lockenstäbe sind mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Diese Funktion bietet Sicherheit. Sollte das Gerät versehentlich eingeschaltet bleiben, schaltet es sich nach 60 Minuten automatisch ab.
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jane
02/10/2011
United Kingdom
Stylish, and does the job really well
This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4686/07 Straightener verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Montse01
18/12/2013
España
En general nivel alto
Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo verfasst
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sabrina
17/09/2012
France
possèdes des bonnes qualités
je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur verfasst
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