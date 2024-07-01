Suchbegriffe

    • Fortschrittliche Pflege für empfindliche(s) Zähne/Zahnfleisch Fortschrittliche Pflege für empfindliche(s) Zähne/Zahnfleisch Fortschrittliche Pflege für empfindliche(s) Zähne/Zahnfleisch

      Philips Sonicare 6100 Wiederaufladbare Zahnbürste

      HX7400/02

      Fortschrittliche Pflege für empfindliche(s) Zähne/Zahnfleisch

      Die Philips Sonicare 6100 verfügt über eine Sonicare Technologie der nächsten Generation, einen speziellen Modus für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch, einen S2 Sensitive Bürstenkopf und drei Intensitätsstufen. Außerdem wissen Sie dank visueller Andruckkontrolle, wenn Sie zu viel Druck verwenden. Mit Reiseetui.

      Erhältlich in:

      Wiederaufladbare Zahnbürste

      Fortschrittliche Pflege für empfindliche(s) Zähne/Zahnfleisch

      Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

      • Bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung
      • 2 Putzmodi, 3 Intensitätsstufen
      • Sonicare Technologie der nächsten Generation
      • Visueller Drucksensor
      • 2 Putzmodi, 3 Intensitätsstufen
      Extra sanft zu empfindlichen Zähnen

      Extra sanft zu empfindlichen Zähnen

      Eine gründliche Reinigung kann dennoch sanft zu empfindlichen Zähnen und empfindlichem Zahnfleisch sein. Dieser S2 Sensitive-Bürstenkopf verfügt über ein einzigartiges Design mit langen, dünnen, besonders weichen Borsten, mit dem jede Putzbewegung angenehm bleibt. Mit mehr als 3.000 dicht gepackten Borsten entfernt er 10 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

      Sonicare Technologie der nächsten Generation

      Sonicare Technologie der nächsten Generation

      Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie der nächsten Generation, die ein zuverlässiges und gleichmäßiges Putzerlebnis mit stets hervorragenden Ergebnisse bietet. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Sonicare Fluid Action unterstützt die Reinigung der Borsten, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gepresst wird.

      Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

      Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

      Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, und Ihr Zahnfleisch wird geschont.

      Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis

      Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis

      Optimieren Sie Ihre Putzroutine mit 6 Putzmodi. Wenn Sie etwas mehr Kraft oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen – kein Problem. Wählen Sie zwischen dem Clean- und Sensitive-Modus. Wählen Sie eine von drei Intensitätsstufen.

      Pflege zum Mitnehmen – für überall

      Pflege zum Mitnehmen – für überall

      Mit unserem Reiseetui können Sie Ihr Gerät auch auf Reisen mitnehmen. Es ist robust genug, um Ihre Sonicare Zahnbürste zu schützen, aber dennoch so kompakt, dass sie in jede Tasche passt und somit der perfekte Reisebegleiter ist.

      Angeleitete Putzeinheiten

      Angeleitete Putzeinheiten

      Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 20 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

      Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes

      Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes

      Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

      21 Tage für regelmäßiges Zähneputzen

      21 Tage für regelmäßiges Zähneputzen

      Eine vollständige Ladung hält bis zu 21 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Routine.

      Technische Daten

      • Intensitätsstufen

        Hoch
        Für eine noch bessere Reinigung
        Mittel
        Für die tägliche Reinigung
        Niedrig
        Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

      • Leistung

        Stromspannung
        100 bis 240 V

      • Technische Daten

        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        21 Tage
        Batterie
        Wiederaufladbar
        Batterietyp
        Lithium-Ionen
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige <<0,5 W

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Weiß

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        Akkuanzeige
        Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an
        Handstück-Kompatibilität
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Timer
        BrushPacer und SmartTimer

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 6100 wiederaufladbare Zahnbürste
        Bürstenkopf
        3 S2 Sensitive
        Reiseetui
        1 Reiseetui
        Ladegerät
        1 USB-A-Ladegerät

      • Reinigungsleistung

        Plaque-Entfernung
        Bis zu 10 x effektiver*
        Geschwindigkeit
        62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
        Sensitive
        Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

      • Intelligente Sensor-Technologie

        Druck-Feedback
        • Leuchtring leuchtet violett
        • Vibration und pulsierendes Geräusch
        Erinnerungsfunktion
        BrushSync informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

      • an schwer zugänglichen Stellen; im Vergleich zu einer Handzahnbürste in 6 Wochen

