Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur 2 Wochen*

Die Philips Sonicare 7100 verhilft Ihnen zu gesünderem Zahnfleisch für ein gesünderes Lächeln. Mit dem G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf wird Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt und verhilft Ihnen zu bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur 2 Wochen*. Dank des weichen, flexiblen Designs des Bürstenkopfes passt er sich den Konturen von Zähnen und Zahnfleisch an und sorgt so für eine gründliche Reinigung bei gleichzeitiger Entfernung von bis zu 10 x mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste**.