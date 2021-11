Von der Zahnbürste zum Zungenreiniger mit nur einem Klick

Die TongueCare+ Zungenbürste verwandelt Ihre Philips Sonicare Zahnbürste schnell in einen Zungenreiniger mit Schalltechnologie. Die Zungenbürste kann auf fast jedes Handstück Ihrer Philips Sonicare Zahnbürste gesteckt werden, genau wie bei einem normalen Bürstenkopf. So können Sie die Zungenreinigung ganz einfach in Ihre tägliche Mundpflege integrieren. Die Zungenbürsten-Aufsätze sind für alle Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke mit Ausnahme von PowerUp Battery und Essence geeignet.