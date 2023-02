Bis zu 7 Mal gesünderes Zahnfleisch in nur 2 Wochen***

Mit dem Philips Sonicare Premium Gum Care-Bürstenkopf ist selbst die gründlichste Reinigung dennoch sanft. Wenn Sie Ihre Zahnbürste am Zahnfleischrand entlangführen, absorbieren die flexiblen Seiten und Borsten des Premium Gum Care-Bürstenkopfs übermäßigen Druck. So bleibt Ihr Zahnfleisch geschützt, auch wenn Sie zu fest putzen. Die Borsten entfernen Plaque und Bakterien am Zahnfleischrand und an schwer zugänglichen Stellen. Dank des geschwungenen Designs des Bürstenkopfes stellen Sie einen maximalen Borstenkontakt sicher.