Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in 3 Tagen*

Für eine gründliche Reinigung ist ein besonderer Ansatz erforderlich. Dieser C3-Bürstenkopf hat dichte, steife Borsten in der Mitte in fünfeckiger Form, um Ihre Zähne aufzuhellen und zu polieren. So können Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen in drei Tagen entfernen. Außerdem wird bis zu 10 Mal mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste.