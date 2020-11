Intelligente Dimmung zur Anpasung der Lichtstärke zwischen 500 und 50 Lumen

Aufgaben erfordern unterschiedliche Lichtmengen. Mit einer intelligenten Dimmfunktion, die Philips, RCH25 können Sie ganz bequem passen Sie die Lichtleistung von 500 Lumen bis zu 50 Lumen. Wenn Sie also das Umgebungslicht ändert, oder es wird zu viel als Blendschutz, oder möchten Sie einfach nur der Batterie zu erhalten, können Sie schnell und die Helligkeit ganz einfach anpassen - so wie es für die Bedürfnisse des ausreicht. Warum ist das Smart? da der Player speichert die letzte Einstellung. Wenn Sie also eine ähnliche Aufgabe fortfahren, beginnen Sie mit genau so viel Licht.