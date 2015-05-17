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Eingestellt

Original-Radio im Miniformat

OR2000B/12

1.5

| (2) Bewertungen

Setzen Sie Trends mit dem Original-Radio im Miniformat

Dieses Philips Original-Radio im Miniformat bringt den Spaß am Radio zurück. Es ist im Retro-Stil gehalten und bietet leistungsstarken Bass mit dem Bassreflex-Lautsprechersystem und einen großen, analogen, beleuchteten Regler, der Ihnen hilft, Ihre Lieblingssender ganz einfach zu finden.

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Setzen Sie Trends mit dem Original-Radio im Miniformat

  • FM/MW

  • Audio-Eingang

  • 3 W

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Analoger UKW/MW-Radio-Tuner

Analoger UKW/MW-Radio-Tuner

Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Philetta-Designs

Inspiriert durch Original-Radio von 1955 – Dieses Original-Radio im Miniformat ist eine Hommage an die ikonischen Elemente des legendären Philips Radios von 1955, auch bekannt als Philetta "BF 102 U". Damals begeisterte dieses kompakte Radio seine Zuhörer mit seinem schlichten Design, großen Klang und kristallklaren Empfang. Die Radio-Geschichte von Philips begann bereits 1927. Im Laufe der Jahrzehnte sind viele Modelle zu berühmten Radio-Kultobjekten und Sammlerstücken geworden.

Technische Daten

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Bewertungen

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1.5

von 5

2

Bewertungen

5
4
3

17/05/2015

Italia

Italia

Inaffidabile

Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.

Diese Bewertung wurde für OR2000B Mini Original Radio verfasst

Diese Bewertung wurde für OR2000B Mini Original Radio verfasst

31/10/2018

België

België

prachtige klank , maar voor korte duur

3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken

Diese Bewertung wurde für OR2000B Original-miniradio verfasst

Diese Bewertung wurde für OR2000B Original-miniradio verfasst

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