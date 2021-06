Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe

DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.