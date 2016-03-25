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Eingestellt

Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

PCU80/00

4.3

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Flache, professionelle Über-Ohr-Polster

Die austauschbaren 80 mm Ohrpolster für A5-Pro-Kopfhörer sind perfekt für unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Für Umgebungen mit wenigen Geräuschen

Flache, professionelle Über-Ohr-Polster

Eingeschränkte Geräuschisolierung, ideal für leisere Umgebungen

Mit den weichen, umschließenden Ohrpolstern mit eingeschränkter Isolierung bleiben Sie in Kontakt mit Ihrer Umgebung.

Austauschbare Ohrpolster – einfach drehen und festklicken

Bajonettfassungspolster können mit einem Mechanismus zusammengesteckt werden, der genauso einfach ist wie bei einem Kameraobjektiv. Weiche Ohrpolster sorgen für langen Tragekomfort.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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25/03/2016

Deutschland

Deutschland

top kauf

Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/02/2015

Italia

Italia

Test PCU80

Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.

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Diese Bewertung wurde für PCU80 Professional DJ headphones ear cushions verfasst

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Diese Bewertung wurde für PCU80 Professional DJ headphones ear cushions verfasst

29/06/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.

Diese Bewertung wurde für PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer verfasst

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