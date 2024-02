Direktes Fortsetzen der Wiedergabe nach Stromausfall

Wenn der DVD-Player direkt ausgeschaltet wird, oder die Stromversorgung unterbrochen wird, merkt er sich, an welcher Stelle Sie beim letzten Mal aufgehört haben. Wenn Sie keine neue DVD einlegen, startet der Player die Wiedergabe des Films an der Stelle, an der Sie beim letzen Mal aufgehört haben, indem er einfach die DVD erneut lädt. Das macht Ihnen Ihr Leben leichter!