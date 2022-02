MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 32 GB (16 Std.) HD-Videos

Dank des MicroSD-Kartensteckplatzes am Philips Camcorder können Sie so viele Aufnahmen machen, wie Sie möchten. Die MicroSD-Karte ist zwar klein, aber sie bietet eine hohe Speicherkapazität und speichert alle Ihre Videos und Fotos. Aufgrund der geringen Größe können Sie ganz leicht ein paar mehr für unterwegs mitnehmen. Der Kartensteckplatz am Camcorder eignet sich für alle Universal-MicroSD-Karten, sodass Sie den Speicherplatz auf bis zu 32 GB erweitern und somit bis zu 16 Stunden Videos in HD aufnehmen können. Legen Sie einfach los.