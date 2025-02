Deckt mehr Quadratmeter in einem einzigen 130-minütigen Mähzyklus ab als zufälliges Mähen.

Das Mähen in parallelen Linien ist 3 Mal schneller als zufälliges Mähen und mit der vollständigen Abdeckung verpassen Sie keine Stelle. So erhalten Sie in kürzerer Zeit einen perfekt gleichmäßigen Schnitt auf Ihren Rasen.