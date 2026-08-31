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Kopfhörer mit Nackenbügel

SBCHJ055/00

Innovation für Sportler

Sportliches auf die Ohren. Der Duro wurde weltweit von Sportlern für Komfort, Klang und Design gelobt. Er glänzt mit hoher Leistung und ist mit einem Nackenbügel und sehr beliebten, sehr gut passenden, klangoptimierten und schweißresistenten Ohrpolstern ausgestattet.

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Sich automatisch anpassender Sportkopfhörer

Innovation für Sportler

Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

30 mm Lautsprechertreiber bietet hohe Klangleistung

Kompakt für idealen Tragekomfort und doch groß genug, um klaren, kräftigen Sound zu bieten: Der 30 mm Lautsprechertreiber hat die optimale Größe für ungetrübtes Hörvergnügen.

Kupferummantelter Aluminiumdraht verbessert Klangqualität

Durch den hochwertigen kupferummantelten Aluminiumdraht (CCAW) in den Schwingspulen des Lautsprechertreibers gewinnt der Klang beträchtlich an Qualität.

Technische Daten

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