Die Batterien sind stets aufgeladen und einsatzbereit

Dank des in der Basisstation integrierten Batterieladegeräts können Sie sich mit der Eltern-Einheit (bei vollem Ladezustand) im Haus frei bewegen und trotzdem mit Ihrem Baby in Kontakt bleiben. Wird die Eltern-Einheit in der Basisstation aufbewahrt, ist das Gerät stets einsatzbereit.