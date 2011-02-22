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  • Für längeres Stillen
  • Für längeres Stillen
  • Für längeres Stillen

Eingestellt

Philips AventBrusthütchen

SCF156/00

4.7
| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Für längeres Stillen
Das Philips Avent Brusthütchen SCF156/00 aus ultra-feinem, weichem, geruchs- und geschmacksneutralem Silikon schützt wunde oder aufgesprungene Brustwarzen beim Stillen.
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Brustpflege, schützt wunde Brustwarzen

Für längeres Stillen

  • Klein (15 mm)

  • 2 Stück

Zum Schutz wunder Brustwarzen während des Stillens

Philips Avent Brusthütchen sind lediglich zur Anwendung bei wunden oder aufgesprungenen Brustwarzen gedacht und sollten nur auf Rat Ihres Arztes, Ihrer Hebamme oder Stillberaterin hin angewendet werden.

Einfaches Anlegen Ihres Babys

Ihr Baby kann leicht durch die Abschirmung angelegt werden und eine Abdichtung schaffen.

Aus hauchd. Silikon; geruch- u. geschmacklos

Die Philips Avent Brusthütchen sind aus hauchdünnem, geruch- und geschmacklosem Silikon hergestellt.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

22/02/2011

United Kingdom

United Kingdom

Would highly recommend!

These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF156/01 Nipple Protector verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF156/01 Nipple Protector verfasst

16/09/2016

España

España

Verifizierter Käufer

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones verfasst

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF156/01 Protector de pezones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF156/01 Protector de pezones verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.