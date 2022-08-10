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Eingestellt

Philips Aventultra air Schnuller

SCF342/21

4.7

| (682) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.

Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller

Beruhigen Sie Ihr Baby mit einem Schnuller, der atmungaktiv zur Haut ist. Der Philips Avent ultra air verfügt über extra große Löcher, damit die Haut trocken bleibt. Das leichte Saugerschild ermöglicht maximalen Luftstrom. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Extragroße Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller

  • Lässt die Haut Ihres Babys atmen

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

4 besonders große Luftlöcher

4 besonders große Luftlöcher

ultra air ist so gestaltet, dass ein maximaler Luftstrom gewährleistet ist und die empfindliche Haut deines Babys atmen kann.

Für trockenere Haut bei Verwendung des Schnullers

Für trockenere Haut bei Verwendung des Schnullers

Dank des atmungsaktiven Schnullerdesigns wird ein maximaler Luftstrom erzeugt, der die Haut deines Babys trocken hält.

Abgerundete Kanten für ein angenehmes Gefühl

Abgerundete Kanten für ein angenehmes Gefühl

Das Saugerschild des ultra air ist leicht und verfügt über abgerundete Kanten für mehr Komfort.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

682

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-10

05/09/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gewohnte Qualität in schickem Design

Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.

Vorteile

Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar

Nachteile

Keine Schutzhülle vorhanden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-05

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-05

19/05/2021

Deutschland

Deutschland

Perfekte Akzeptanz der Schnuller

Ich durfte mit meiner Tochter die Philips Avent Ultra Air Schnuller Animals kostenfrei testen und Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Diese Schnuller gibt es für verschiedene Altersgruppen. Diese sind : ❗ 0-6 Monate ❗ 6-18 Monate ❗ 18 + Monate Das Besondere an diesen Schnuller ist,dass diese eine besonders große Öffnung haben um die Luftzirkulation zu maximieren. Dies ist vorallem für die empflindliche Babyhaut wichtig. Zudem akzeptieren 98 % der Babys diesen Schnuller. Mein Fazit: Wir hatten die Altersgruppe 0-6 Monate: Meine Tochter hat sofort diesen Schnuller akzeptiert und möchte auch keinen anderen mehr haben. Man merkt,dass die großen Öffnungen Ihr mehr Luft zum atmen geben und keine feuchten Stellen auftauchen,nur wegen einem Schnuller. Das Design finden wir auch sehr süß und passend, zudem ist die Qualität dieser Ultra Air Schnuller sehr gut. Wir würden diesen immer wieder nachkaufen wollen und können Ihn nur weiterempfehlen. Vielen Dank nochmal an @philips_dach für diesen tollen Test

Vorteile

Akzeptanz, große Luftlöcher, Design, Form, Qualität

Nachteile

Nichts

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-19

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-19

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers von 98 %, der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller für 0 bis 6 Monate und 6 bis 18 Monate verwendet wird.

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Die weltweit führende Schnullermarke

  4. Hersteller des Jahres 2014