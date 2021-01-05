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Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
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Wie überprüfe ich die Sicherheit meines Philips Avent Schnullers
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Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts