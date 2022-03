Kabelloses Freisprechen dank Bluetooth

Das Telefonieren mit dem Handy ohne Headset ist unpraktisch und unsicher. In vielen Ländern ist das Telefonieren am Steuer sogar verboten! Freisprechsets mit Kabel verursachen oft Kabelsalat. Ein Bluetooth-Headset nutzt statt Kabel eine Bluetooth-Funkverbindung mit geringer Reichweite, damit Sie frei sprechen und sich frei bewegen können.Da die übertragene Energie in Kopfnähe viel niedriger als bei Mobiltelefonen ist, verringert Bluetooth auch mögliche Risiken durch von Mobiltelefonen ausgesendete Strahlungen.