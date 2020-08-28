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Eingestellt

Kabellose HiFi-Kopfhörer

SHC8525/05

3.9

| (31) Bewertungen

Erstklassige, kabellose Musik

Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Stereokopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

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Erstklassige, kabellose Musik

  • Ladestation

  • UKW-Übertragung

Vorgeformte Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

Die ergonomische dreidimensionale Ohrpolsterform sorgt für einen besseren und bequemeren Sitz, da sie sich an das Ohr anpasst.

40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.9

von 5

31

Bewertungen

28/08/2020

België

België

Blijft hopelijk nog lang werken

Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.

Vorteile

Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit

Nachteile

Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8525 Wireless hi-fi headphones verfasst

Datum der Benutzung 2018-08-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8525 Wireless hi-fi headphones verfasst

Datum der Benutzung 2018-08-28

10/12/2018

België

België

Zeer goede koptelefoon

Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8525 Wireless hi-fi headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8525 Wireless hi-fi headphones verfasst

25/10/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

molto buono

E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8525 Wireless hi-fi headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8525 Wireless hi-fi headphones verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration