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Eingestellt

Kabellose HiFi-Kopfhörer

SHC8555/10

3.4

| (19) Bewertungen

Freiheit durch kabellose Verbind., klarer Sound

Genießen Sie Ihre Musik zu Hause. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Philips Stereokopfhörer SHC8555/10 am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

Alle Vorteile anzeigen

Freiheit durch kabellose Verbind., klarer Sound

Einfaches Aufladen über kabellose Dockingstation

40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

19

Bewertungen

24/12/2016

France

France

tres bon rapport qualite/prix

Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.

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Diese Bewertung wurde für SHC8555 Casque hi-fi sans fil verfasst

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19/11/2014

France

France

TRES BON PRODUIT

TRES BON PRODUIT MAIS IMPOSSIBLE DE TROUVER LES PILES SBC HB550L.

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Diese Bewertung wurde für SHC8555 Casque hi-fi sans fil verfasst

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29/12/2013

België

België

Mooi geluid en makkelijk te installeren.

Juist de philips aangekocht, na even zoeken om de juiste frq moet ik zeggen dat het prima werkt. Zeer goede geluidskwaliteit, mooie volle bas en prima hoge tonen.

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Diese Bewertung wurde für SHC8555 Wireless hi-fi headphones verfasst

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