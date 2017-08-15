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Eingestellt

Sportkopfhörer mit Nackenband

SHQ4200/10

3.2

| (17) Bewertungen

Ein sportlicher Begleiter

Der federleichte SHQ4200 besteht aus ultraleichtem, flexiblem und schweißbeständigem Gummi, womit ein optimaler Sitz garantiert ist und Sie ihn nach dem Training nicht mehr abnehmen möchten. Und mit den tiefen Bässen bleiben Sie immer motiviert.

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Leicht und flexibel für sicheren Sitz

Ein sportlicher Begleiter

  • ActionFit

  • Orange und Grau

8 g Kopfhörer für perfekten Sitz und ultraleichten Komfort

8 g Kopfhörer für perfekten Sitz und ultraleichten Komfort

Ihre ActionFit Kopfhörer wiegen nur 8 g und sind daher besonders bequem zu tragen. Tatsächlich werden Sie sie beim Training kaum spüren – nur den herrlichen, satten Sound, der Sie motiviert.

Schweiß- und regenbeständig – ideal für jedes Fitnesstraining

Schweiß- und regenbeständig – ideal für jedes Fitnesstraining

ActionFit Kopfhörer wurden speziell für einen aktiven Lebensstil entwickelt. Welchen Sport Sie auch bevorzugen, Ihre Kopfhörer kommen mit der Hitze, der Nässe und dem Schweiß klar! Ihre Kopfhörer bestehen aus hochwertigen wasserfesten Materialien und bieten schweiß- und regenbeständigen Komfort.

Kevlar-verstärkten Kabel für ultimative Robustheit

Kevlar-verstärkten Kabel für ultimative Robustheit

Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.2

von 5

17

Bewertungen

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst

31/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Found them great

I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst

08/07/2014

France

France

Matériel de haute qualité

Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration