Bis zu 7 individuelle Kaffee-Einstellungen mit CoffeeEqualizer Touch+

Schaffe dir deine eigene Lieblingsrezeptur mit CoffeeEqualizer Touch+. Personalisiere deinen Kaffee genau so, wie du ihn am liebsten magst, indem du die Stärke, die Menge an Kaffee und Milch, die Temperatur, den Geschmack, die Menge an Milchschaum und selbst die Reihenfolge von Kaffee und Milch einstellst. Und bei Bedarf kannst du mit der Extra Shot-Funktion noch die Kaffeestärke intensivieren.