Verbinden Sie sich mit jeder beliebigen Quelle. Kabellos oder kabelgebunden

Mit diesen High Resolution Audio-zertifizierten Kopfhörern tauchen Sie in Ihre Lieblingsalben ein – auf Ihrem Smart-Gerät, in Ihrem Zuhause, auf Ihrem Fernseher oder auf Ihrem Laptop. Sie können das abnehmbare Kabel an ein hochauflösendes Gerät anschließen, um kabelgebunden Musik zu hören.