Audiofreigabe für doppelten Spaß

Dank des integrierten Audiofreigabe-Anschlusses können Sie die Kopfhörer per Reihenschaltung (Daisy-Chain) miteinander verbinden, sodass Kinder gemeinsam Musik vom selben Gerät aus hören können. Schließen Sie einfach ein Standard-3,5-mm-Kopfhörerkabel an den Audiofreigabe-Anschluss dieser Kopfhörer an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in die Kopfhörerbuchse des zweiten Kopfhörerpaars.