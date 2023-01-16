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Kabellose Open-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK4607GY/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Grün
Grün
grau
grau

Perfekt zum Spielen

Mit diesen kabellosen Open-Ear-Kopfhörern hören Ihre Kinder alles. Beschränken Sie die Wiedergabezeit und die Lautstärke über die Philips App. Das sichere, angepasste Design und der verstellbare Kopfbügel sorgen dafür, dass die Kopfhörer mit Ihrem Kind wachsen und beim Spielen nicht herunterfallen!

Alle Vorteile anzeigen

Perfekt zum Spielen

  • Kabellose Open-Ear-Kopfhörer

  • Knochenschall-Übertragung

  • App-basierte Kindersicherung

  • IPX5 Wasserschutz

Bequemes Open-Ear-Design

Bequemes Open-Ear-Design

Kinder sind immer in Bewegung! Die Kopfhörermuscheln dieser leichten Kopfhörer liegen direkt vor den Ohren Ihres Kindes auf, sodass die Kopfhörer sicher und bequem sitzen, egal ob es spielt, Online-Unterricht hat oder Musik hört.

Open-Ear-Design für vollständige Wahrnehmung der Umgebung

Open-Ear-Design für vollständige Wahrnehmung der Umgebung

Diese Kopfhörer nutzen die Knochenschall-Technologie, damit Ihre Kinder Musik, Aufgaben oder Spiele hören können. Die Kopfhörermuscheln liegen vor den Ohren auf und Ihr Kind bekommt mit, was in der Umgebung passiert.

Eltern können die Lautstärke und die Wiedergabezeit über die Philips App einschränken

Eltern können die Lautstärke und die Wiedergabezeit über die Philips App einschränken

Sie können die Lautstärke und die Wiedergabezeit ganz einfach über die Philips App einschränken. Die Dezibelwerte des Kopfhörers sind auf 85 dB begrenzt, können aber für empfindlichere Ohren auch niedriger eingestellt werden. Stellen Sie die Wiedergabezeit nach Tag oder Woche ein, und eine Sprachansage erinnert die Kinder, wenn die Zeit abgelaufen ist!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Vorteile

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Nachteile

Weinig varianten qua kleur

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst

Datum der Benutzung 2021-12-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst

Datum der Benutzung 2021-12-16

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.

  2. Die Lautstärke ist gemäß DIN EN 50332 auf den empfohlenen Höchstwert von <85 dB begrenzt.