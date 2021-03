Schlankes und flaches Design für eine komfortable Anbringung unter dem Kissen

Dieser Wecker wurde speziell für eine Anbringung unter dem Kissen entworfen und ist daher nicht nur ultradünn, sondern auch ohne scharfe Ecken oder Kanten. Die Tasten sind in die Oberfläche eingebettet, und der Ständer lässt sich vollständig und sicher zusammenklappen, sodass er sich in die Rückseite des Gehäuses einfügt. Sie werden den Wecker unter Ihrem Kissen kaum bemerken und können es sich in Ihrem Bett gemütlich machen.