Die Schneideeinheit ist die Haupteinheit Ihres Philips Groomers. Sie hat kurze, scharfe Kanten und sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt. Um die Schneideeinheit vom Gehäuse des Groomers zu entfernen, überprüfen Sie, ob sich eine Entriegelungstaste am Gehäuse des Groomers befindet. Wenn ja, drücken Sie die Taste, um die Einheit abzunehmen. Wenn der Groomer über keine Entriegelungstaste verfügt, legen Sie einen Finger unter die Zähne der Schneideeinheit und ziehe Sie sie zum Abnehmen nach oben. Um sie wieder anzubringen, setzen Sie zunächst den unteren Teil in das Gehäuse des Groomers ein und drücken Sie dann die Einheit mit den Zähnen hinein, bis sie hörbar einrastet. Drücken Sie den Aufsatz nicht mit Gewalt hinein, da dies das Gerät beschädigen kann. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Anbringen haben, überprüfen Sie, ob etwas im Handstück feststeckt, und versuchen Sie, es mit einer kleinen Bürste oder einem Wattestäbchen zu reinigen.

Einige Schneideeinheiten haben lange Beine an der Seite. Um diese Aufsätze zu entfernen, halten Sie sie an beiden Seiten fest, und ziehen Sie sie vom Gerät ab. Um sie wieder anzubringen, schieben Sie sie wieder in den Steckplatz, bis sie hörbar einrasten.

Kammaufsätze können auf der Schneideeinheit Ihre Philips Groomers angebracht werden. Sie können sie zum Schneiden der Kopfhaare oder zum Trimmen des Barts auf eine bestimmte Länge verwenden. Das Entfernen dieser Kammaufsätze ist ganz einfach. Ziehen Sie sie einfach vom Handstück Ihres Groomers ab. Schieben Sie den Kammaufsatz vorsichtig auf die Schneideeinheit, sodass die Beine in die dafür vorgesehenen Steckplätze an der Seite passen.

Sehen Sie das nachfolgende Video an, um zu erfahren, wie Sie unseren neuesten Philips Bartschneider Prestige mit einzigartigem integrierten Kammaufsatz verwenden können. Beachten Sie, dass die Funktionen des Rasierers je nach Modelltyp variieren.

Um den Kammaufsatz von der Schneideeinheit zu entfernen, ziehen Sie den hinteren Teil vorsichtig vom Gerät, und schieben Sie ihn dann von der Schneideeinheit. Um eine Schutzaufsatz eines beliebigen Typs an einer Schneideeinheit zu befestigen, schieben Sie den vorderen Teil der Schutzvorrichtung auf die Zähne der Schneideeinheit. Drücken Sie anschließend mit den Fingern oder der Handfläche die Mitte des Schutzes nach unten.

Bei den Philips Haarschneidern für Kinder werden Kammaufsätze anders ersetzt. Der Kammaufsatz muss von einer Seite nach hinten geschoben werden, bis er sich vollständig löst. Um diesen Kammaufsatz zu befestigen, prüfen Sie, dass die Seite mit der gewünschten Haarlänge nach oben zeigt. Bringen Sie den Kammaufsatz zunächst seitlich am Haarschneider an. Drücken Sie dann die andere Seite ebenfalls hinein, bis sie hörbar einrastet.

Einige Philips Groomer sind mit einer Scherfolie ausgestattet, mit der Sie das Körperhaar bequem rasieren. Entfernen Sie die Scherfolie durch Rausziehen aus dem Scherkopf. Achten Sie darauf, die Scherfolie an den Kanten zuhalten, da der mittlere Teil sehr scharf sein kann. Um die Scherfolie wieder anzubringen, drücken sie wieder auf den Scherkopf, bis sie hörbar einrastet.

