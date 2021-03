1) Entnehmen Sie den Wasserbehälter. Geben Sie die ganze Flasche Saeco Entkalkungslösung in den Wassertank.

2) Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit frischem Leitungswasser. (Stellen Sie sicher, dass die Markierung MAX erreicht wird, da sonst weiteres Ausspülen erforderlich wäre.) Setzen Sie den Wassertank wieder in die Maschine ein.

3) Stellen Sie eine Schüssel unter den Auslauf.

4) Halten Sie die Calc-Clean-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Taste zu blinken beginnt. Die Maschine startet den Entkalkungsvorgang.

Hinweis: Die Calc-Clean-Taste blinkt weiter, bis der Entkalkungsvorgang beendet ist.

5) Die Maschine beginnt, die Entkalkungslösung in regelmäßigen Abständen auszugeben. Dies dauert ca. 25 Minuten. Während dieser Zeit leuchtet die Entkalkungsanzeige.

6) Wenn die Wasseranzeige dauerhaft leuchtet, ist der Wasserbehälter leer.

7) Leeren Sie die Schüssel, und stellen Sie sie wieder zurück. Entfernen Sie den Wasserbehälter, spülen Sie ihn aus, und füllen Sie ihn bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser. Setzen Sie ihn zurück in die Maschine. Die Spülanzeige leuchtet.

8) Wenn die Taste ESPRESSO blinkt, drücken Sie sie, um den Spülzyklus zu starten.

9) Wenn die Wasseranzeige leuchtet, ist der Wasserbehälter leer.

10) Entfernen Sie den Wasserbehälter, spülen Sie ihn aus, und füllen Sie ihn bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser. Setzen Sie ihn zurück in die Maschine.

11) Die Calc-Clean-Taste erlischt. Die Taste ESPRESSO leuchtet dauerhaft, und die Wasseranzeige sowie das Ausrufezeichen beginnen zu blinken.

Hinweis: Wenn das Spülsymbol erneut leuchtet, füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX, und wiederholen Sie die Schritte 7 bis 10, bis die Wasseranzeige und das Ausrufezeichen blinken. Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise mehrere Male wiederholen.

12) Drücken Sie die Taste ESPRESSO, um den Kreislauf vorzubereiten.

13) Die Taste ESPRESSO und COFFEE beginnen gleichzeitig zu blinken, und die Maschine führt einen automatischen Spülzyklus durch.

14) Entleeren Sie die Abtropfschale, und setzen Sie sie wieder ein.

15) Die Maschine ist jetzt einsatzbereit.