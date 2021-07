Bei den Maschinentypen: HD8743 – HD8747 und RI8743 – RI8747 mit einer Seriennummer zwischen TW901241438213 und TW901434485351.

Sobald der Vorgang gestartet wurde, darf er bis zum Ende nicht unterbrochen werden. Der Vorgang wird nicht unterbrochen, wenn Sie den Netzstecker der Maschine trennen.

Falls Sie den Entkalkungsvorgang nicht abschließen können, ziehen Sie den Netzstecker aus der Maschine, drehen Sie den Drehschalter in die Bohnen-Position (BEAN), und schalten Sie die Maschine ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken. Die Maschine beginnt automatisch ab Schritt 6 mit dem Entkalkungsvorgang. Setzen Sie den Vorgang ab dort bis zum Ende fort.

Entkalkungsvorgang:

1) Leeren Sie den Wasserbehälter, und gießen Sie die gesamte Philips/Saeco Entkalkungslösung hinein. Füllen Sie ihn bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser, und setzen Sie ihn wieder ein.

2) Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken.

3) Drehen Sie den Drehschalter in die Position BEAN (Bohnen).

4) Stellen Sie einen großen Behälter unter die Heißwasser-/Dampfdüse.

5) Drücken Sie ca. 5 Sekunden lang die Tasten ESPRESSO und COFFEE gleichzeitig. Das rote Ausrufezeichen beginnt schnell zu blinken und setzt dies über den gesamten Entkalkungszyklus hinweg fort.

6) Die Maschine gibt die Entkalkungslösung in mehreren Intervallen von je einer Minute im Inneren in die Abtropfschale aus. Die Lösung wird nicht über die Heißwasser-/Dampfdüse ausgegeben. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Minuten. Warten Sie, bis die grüne 2-Tassen-Anzeige leuchtet.

Achtung: Wenn Sie die Maschine nicht ausgeschaltet haben, bevor Sie die beiden Tasten drücken, gibt sie Kaffee aus, statt den Entkalkungszyklus zu starten. Wenn dies der Fall ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

7) Wenn die grüne 2-Tassen-Anzeige leuchtet, drehen Sie den Drehschalter in die Heißwasser-Position.

8) Nach ca. 1 Minute gibt die Maschine die Lösung in mehreren Intervallen von je einer Minute über die Heißwasser-/Dampfdüse aus, bis der Wasserbehälter leer ist. Dieser Vorgang dauert ca. 15 Minuten.

9) Wenn die grüne 2-Tassen-Anzeige langsam blinkt, drehen Sie den Drehschalter in die Position BEAN (Bohnen). Die rote Wasseranzeige leuchtet.

10) Leeren Sie den Behälter und die Abtropfschale, und setzen Sie sie wieder ein.

Durchspülzyklus

11) Spülen Sie den Wasserbehälter, und füllen Sie ihn bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser. Setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.

12) Wenn die grüne 2-Tassen-Anzeige leuchtet, drehen Sie den Drehschalter in die Heißwasser-Position. Die Maschine bereitet ihre internen Kreisläufe vor.

13) Danach blinkt die grüne 2-Tassen-Anzeige langsam. Drehen Sie den Drehschalter in die Position BEAN (Bohnen).

14) Die Maschine gibt im Inneren Wasser in die Abtropfschale ab. Die Lösung wird nicht über die Heißwasser-/Dampfdüse ausgegeben.

15) Wenn die grüne 2-Tassen-Anzeige leuchtet, drehen Sie den Drehschalter in die Heißwasser-Position. Die Maschine gibt nun Wasser über die Heißwasser-/Dampfdüse aus, bis der Wasserbehälter leer ist.

16) Danach blinkt die grüne 2-Tassen-Anzeige langsam. Drehen Sie den Drehschalter in die Position BEAN (Bohnen). Die rote Wasseranzeige leuchtet.

Zweiter Spülzyklus

17) Leeren Sie den Behälter und die Abtropfschale, und setzen Sie sie wieder ein.

18) Spülen Sie den Wasserbehälter, und füllen Sie ihn bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser. Setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.

19) Wenn die grüne 2-Tassen-Anzeige leuchtet, drehen Sie den Drehschalter in die Heißwasser-Position.

20) Die Maschine gibt nun Wasser über die Heißwasser-/Dampfdüse aus, bis der Wasserbehälter leer ist.

21) Danach schaltet die Maschine sich aus. Das rote Ausrufezeichen erlischt. Drehen Sie den Drehschalter in die Position BEAN (Bohnen).

22) Spülen Sie die Abtropfschale aus, und setzen Sie sie wieder ein. Setzen Sie den Pannarello/Cappuccinatore und INTENZA+ Wasserfilter (soweit zutreffend) wieder ein.

23) Spülen Sie den Wasserbehälter, und füllen Sie ihn bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser. Setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.

24) Um Kaffee zuzubereiten, schalten Sie die Maschine ein.