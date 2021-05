Ihre Sonicare ist mit der SenseIQ Technologie ausgestattet, einer Kombination intelligenter Funktionen, die Ihr Putzverhalten beobachtet. Sie erkennt Druck, Bewegung, Putzfläche, Dauer und Häufigkeit, um Feedback in Echtzeit zu geben und Ihr Putzverhalten im Laufe der Zeit zu verbessern.



Zu den SenseIQ Funktionen gehören:



- Feedback in Echtzeit per Leuchtanzeige an der Unterseite Ihrer Zahnbürste:

- Schrubb-Feedback

- Druck-Feedback



- Adaptive Intensität

- Automatische Anpassung der Intensität, um Ihr Zahnfleisch zu schützen, wenn Sie zu hart bürsten



- Personalisierte Empfehlungen

- Über die Sonicare App mit künstlicher Intelligenz



- Feedback zum Putzverhalten (in der App)



Smart-Funktionen sind aktiv, wenn das SenseIQ-Symbol auf der Zahnbürste leuchtet. Es leuchtet auch auf, um zu bestätigen, wenn Funktionen ein- oder ausgeschaltet sind.