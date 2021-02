Um die Geld-Zurück-Garantie (GZG) für Ihr Produkt in Anspruch zu nehmen, klicken sie bitte auf den Button „GZG einlösen“. Prüfen Sie dort zunächst, ob für Ihr Produkt die GZG gilt. Eine Teilnahme an GZG ist nur online möglich. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Teilnahmebedingungen