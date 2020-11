In unserem Zuhause erwarten wir Sicherheit und Schutz. Tatsächlich ist die Luft in unseren Häusern oft zwei- bis fünfmal so stark verschmutzt wie die Außenluft.



Die intuitive Digitalanzeige des Luftreinigers zeigt den Allergen-, Feinstaub- und Gaswert in Echtzeit an, so dass Sie leicht die Luftqualität in Ihrem Zuhause erkennen können.

Ein rot leuchtender Lichtring zeigt eine schlechte Luftqualität an, ein blau leuchtender Lichtring wiederum weist auf eine gute Luftqualität hin.