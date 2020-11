Edelstahlklingen und anpassbarer Kammaufsatz, trimmt Haare auf eine Länge von 3 bis 11 mm

Der integrierte Langhaarschneider mit verstellbarem Kammaufsatz (5 Längeneinstellungen) bietet mehr Leistung, selbst bei sehr dickem Haar. Die Stahlklingen des Trimmers reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen und so besonders scharf und effektiv bleiben. Die Klingen haben abgerundete Spitzen für einen schonenden Kontakt mit der Haut und verhindern so Kratzer. Stellen Sie den Kammaufsatz auf eine Länge zwischen 3 und 11 mm ein. So können Sie Ihre Wunschlänge beibehalten oder ein natürliches Ergebnis erzielen. Sie können auch das Rasiersystem für ein präziseres Ergebnis verwenden.