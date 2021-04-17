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  • Bürstenkopf für unreine Haut
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Eingestellt

VisaPureAnti-Unreinheiten Bürstenkopf

SC5994/00

4.6
| (94) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Bürstenkopf für unreine Haut
Der Bürstenkopf für unreine Haut entfernt Fett und abgestorbene Hautzellen, die Ihre Poren verstopfen können. Eine Kombination aus langen und weichen Borsten ermöglicht eine sanfte Reinigung, die die Ansprüche Ihrer empfindlichen, unreinen Haut erfüllt.
Alle Vorteile anzeigen

Bürstenkopf für unreine Haut

  • Für unreine Haut

  • Für die tägliche Anwendung

  • Alle 3 Monate austauschen

  • Einfaches Austauschen

Bürste für unreine Hauttyen

Effektive und sanfte Reinigung für unreine Haut. Die Reinigungsbürste entfernt abgestorbene Hautzellen und Fett besser als eine Reinigung von Hand und ist dabei besonders sanft zu Ihrer empfindlichen Haut. Die Enden der langen, dünnen Borsten wurden zweimal poliert, wodurch weniger Reibung entsteht und eine sanftere Reinigungswirkung erzielt wird. Ein besonders sanfter Weg zu sauberer und gesunder Haut. Zusammen mit Dermatologen entwickelt.

In Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt

Führende Dermatologen waren in der Entwicklungsphase der Bürste für unreine Haut beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bürste hygienisch und sicher verwendet werden kann, um unreine Haut zu reinigen.

Verbessert die Aufnahme Ihrer Lieblings-Hautpflegeprodukte

Verbessert die Aufnahme Ihrer Lieblings-Hautpflegeprodukte

Durch die Reinigung mit VisaPure können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser von der Haut aufgenommen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-3620458

Bewertungen

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4.6

von 5

94

Bewertungen

97%

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2

17/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Bürste

Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

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03/09/2019

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Perfekt für empfindliche Haut

Sehr sanfte Reinigungsbürste für trockene, empfindliche Haut.

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16/11/2017

Deutschland

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Top Reinigung für das Gesicht

Sehr gut Hand zu haben. Das Gesicht fühlt sich richtig gereinigt danach.

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5990/10 Reinigungsbürste für normale Haut verfasst

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