Das Silikon-Brustkissen passt sich sanft an Ihre Brust an

Unser einzigartiges SkinSense Silikon-Brustkissen wurde für ultimativen Komfort entwickelt und passt sich dank der natürlichen Körperwärme sanft an Ihre Brustform an. Das Brustkissen besteht aus lebensmittelechtem Silikon für ein Höchstmaß an Sicherheit.