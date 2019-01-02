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  • Für gesunde, aktive Saugbewegung
  • Für gesunde, aktive Saugbewegung
  • Für gesunde, aktive Saugbewegung
  • Für gesunde, aktive Saugbewegung

Eingestellt

Philips Avent AirflexFlasche

SCF646/17

3.9
| (13) Bewertungen
Für gesunde, aktive Saugbewegung
Die Philips AVENT Airflex Flasche ist mit dem einzigartigen Anti-Kolik Sauger ausgestattet, der ein gesundes, aktives Saugen fördert und den natürlichen Saugrhythmus des Babys unterstützt. Der Anti-Kolik Sauger erleichtert dem Baby die Umstellung von Stillen auf Flaschenfütterung.
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Klinisch erwiesen: vermindert Koliken

Für gesunde, aktive Saugbewegung

  • 330 ml

  • Sauger mit variablem Nahrungsfluss

Sauger mit variablem Nahrungsfluss für dickflüssigere Nahrung

Sauger mit variablem Nahrungsfluss für dickflüssigere Nahrung

Dieser variable Sauger verfügt über einen Schlitz, mit dem Sie den Nahrungsfluss individuell anpassen können. Drehen Sie einfach die Flache so, dass die Markierung I, II oder III auf dem Sauger mit der Nase Ihres Babys eine Linie bildet.

Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung

Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Integriertes Airflex Ventil

Integriertes Airflex Ventil

Die Avent Airflex Flasche arbeitet mit dem Airflex Ventil, das sich aktiv im Rhythmus von Babys natürlichem Saugen bewegt.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.9

von 5

13

Bewertungen

3

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften

Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Classic baby bottle verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Classic baby bottle verfasst

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Biberón Classic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Biberón Classic verfasst

12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Biberón Classic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Biberón Classic verfasst

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  • 10 € für Newsletter Anmeldung
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