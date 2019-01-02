Eingestellt
SCF646/17
330 ml
Sauger mit variablem Nahrungsfluss
Dieser variable Sauger verfügt über einen Schlitz, mit dem Sie den Nahrungsfluss individuell anpassen können. Drehen Sie einfach die Flache so, dass die Markierung I, II oder III auf dem Sauger mit der Nase Ihres Babys eine Linie bildet.
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Die Avent Airflex Flasche arbeitet mit dem Airflex Ventil, das sich aktiv im Rhythmus von Babys natürlichem Saugen bewegt.
3.9
von 5
13
Bewertungen
Bana88
02/01/2019
Deutschland
Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften
Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Classic baby bottle verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Classic baby bottle verfasst
patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Biberón Classic verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Biberón Classic verfasst
MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Biberón Classic verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airflex SCF646/37 Biberón Classic verfasst