Erstklassiges Ladeerlebnis

Verwende unsere Premium-Ladestation, um deinen Rasierer in 1 Stunde vollständig aufzuladen, während der elegante Leuchtring dich jederzeit über den Ladestatus informiert. Du hast es eilig? Schließe den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und du hast genug Leistung für eine Komplettrasur.