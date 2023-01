Verbotene Lebensmittel in der Schwangerschaft: Die größten Tabu-Stoffe und Keime

Warum gibt es eigentlich so viele Lebensmittel-Tabus und Vorgaben zur richtigen Ernährung in der Schwangerschaft? Viele unserer alltäglichen Nahrungsmittel beinhalten Keime und Bakterien, die im Normalfall recht unbedenklich sind. Diese Keime können jedoch während Ihrer Schwangerschaft zu Komplikationen und bleibenden Schäden bei Ihrem Neugeborenen führen. Für das Wohlbefinden Ihres Kindes ist es also umso wichtiger, ein Auge auf potentiell gefährliche Lebensmittel zu werfen. Zu den verbreiteten Erregern, die vermehrt in den „verbotenen“ Lebensmitteln in der Schwangerschaft auftreten, gehören Toxoplasma gondii, Salmonellen und Listerien.

Toxoplasma gondii Parasiten finden sich besonders in rohen Fleischgerichten und ungewaschenen Früchten. Bei ungeborenen Babys kann Toxoplasmose zu Entwicklungsstörungen und Fehlgeburten führen. Nach einer Infektion werden Antikörper gebildet, sodass der Körper künftig immun ist. Viele werdende Mütter sind bereits vor der Schwangerschaft immun und müssen sich deshalb keine Sorgen machen. Gewissheit verschafft hier jedoch erst ein Bluttest.

Listerien sind eine weitere Erregergruppe, die vermehrt in rohen Lebensmitteln vorkommt. Bei diesen Lebensmitteln ist in der Schwangerschaft also Vorsicht geboten. Listeriose-Erkrankungen sind zwar sehr selten, können für Schwangere jedoch weitreichende Folgen haben. Die Symptome ähneln mit Fieber, Muskelschmerz und Schüttelfrost zunächst einer Grippe und können mit Antibiotika behandelt werden. Bei fehlender Behandlung kann eine Listeriose-Erkrankung jedoch Früh- und Fehlgeburten auslösen.



Salmonellen kommen vor allem in Fisch- und Fleischgerichten oder auch verschiedenen Ei-Produkten vor. Eine Salmonelleninfektion schlägt Ihnen stark auf den Magen und kann zu starker Übelkeit und Erbrechen führen. Während Ihrer Schwangerschaft kann dies zudem für eine Mangelversorgung Ihres ungeborenen Babys sorgen. Salmonellengefährdete Produkte sollten Sie bei Ihrer Ernährung in der Schwangerschaft also meiden.