Steuern Sie Ihren Fernseher mit Ihrem Smartgerät

Philips Smart TV App

Die Philips Smart TV App verwandelt Ihr Smartphone oder Tablet in eine intelligente Fernbedienung. So können Sie mühelos zwischen Kanälen wechseln, die Lautstärke anpassen, Apps durchsuchen und Ihre Ambilight-Einstellungen fein abstimmen.