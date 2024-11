Selbstschärfenden Edelstahlklingen, 30% schnelleres Trimmen

Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.