Ein schreiendes Baby beruhigen

Darum schreit Ihr Baby

Wenn Babys schreien, ist das das Normalste der Welt, besonders in den ersten drei Lebensmonaten. In den ersten drei Lebenswochen schreit es wahrscheinlich noch relativ wenig, dann nimmt das Schreien zu und erreicht meist in der sechsten Lebenswoche seinen Höhepunkt. Nach der sechsten Lebenswoche werden die Schreiperioden in der Regel kürzer, bis sie nach drei Monaten fast oder ganz verschwinden.1 Denken Sie jedoch daran, dass die Häufigkeit, Dauer und Lautstärke, mit der Babys schreien, von Kind zu Kind sehr unterschiedlich ist. Schreien ist die Art und Weise Ihres Babys, mit Ihnen zu kommunizieren und Ihnen mitzuteilen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Babys schreien aus vielen verschiedenen Gründen, meistens aber darum: 1 Es hat Hunger

Es ist müde und findet nicht zur Ruhe

Es braucht eine frische Windel

Es braucht Zuwendung Schreien kann aber auch ein Hinweis sein, dass sich Ihr Kind körperlich unwohl fühlt und ihm vielleicht etwas wehtut. Falls Ihr Baby mehr als drei Stunden täglich oder mehr als drei Tage die Woche schreit, könnte es sein, dass es eine Kolik hat. Erfahren Sie mehr über Koliken, deren Symptome und wie Sie ein Baby mit Kolik beruhigen hier. Falls Sie den Verdacht haben, Ihr Kind könnte unter Säure-Reflux leiden, können Sie hier mehr über die verschiedenen Reflux-Arten und deren Linderung lernen. Suchen Sie in jedem Fall eine Arzt auf, wenn Ihr Kind krank zu sein scheint oder die folgenden Symptome in Verbindung mit übermäßigem Schreien zeigt: Fieber

Atembeschwerden oder Husten

Erbrechen

Durchfall

Ausschlag

Vermehrtes Schreien beim Hochheben oder Bewegen

Extreme Gereiztheit oder Erschöpfung