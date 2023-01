So können Sie Ihr Baby an den Schnuller gewöhnen



Wenn Sie bestimmt haben, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, helfen die folgenden Tipps und Ratschläge, Ihr Baby an den Schnuller zu gewöhnen:



1. Ein Schnuller ist kein Ersatz für eine Mahlzeit Falls Sie Ihr Baby stillen, dann ist es wichtig, dass Sie sich an Ihren gewöhnlichen Stillplan halten. Mit anderen Worten, ein Schnuller bei Stillbabys darf nicht dazu benutzt werden, eine Mahlzeit zu ersetzen oder hinauszuzögern. Saugen setzt Hormone frei, was dem Baby ein Völlegefühl vortäuschen kann. Benutzen Sie den Schnuller also ausschließlich dazu, das Saugbedürfnis Ihres Babys nach dem Essen oder bei der Schlafengehenszeit zu befriedigen.



2. Ein Schnuller ist eine Option, keine Pflicht Ihr Baby nimmt keinen Schnuller? Zwingen Sie es nicht. Ein Schnuller dient ausschließlich dazu, Ihr Baby zu beruhigen oder zu entspannen, wenn es unzufrieden ist oder das Bedürfnis hat, zu saugen. Die Baby+ App, welche Sie sich hier herunterladen können, kann Ihnen helfen, das Verhalten Ihres Babys zu beobachten.



3. Schnuller nie festbinden Binden Sie den Schnuller niemals am Körper Ihres Babys fest, weder an seinem Hals, noch an den Händen, und auch nicht am Kinderbettchen. Es könnte sich in der Schnur oder dem Band verheddern oder sich gar verletzen. Hat Ihr Baby Schwierigkeiten, den Schnuller im Mund zu behalten, so versuchen Sie es doch einmal mit dem Philips Avent Ultra Soft Snuggle – die Anbringung des Schnullers an einem süßen, leicht beschwerten Kuscheltier macht es Ihrem Baby einfacher, den Schnuller zu finden, zu behalten und sich gleichzeitig wohler zu fühlen, da durch das leichte Gewicht des Kuscheltiers das Baby sanft beruhigt wird.



4. Finger weg von Zucker und Honig Geben Sie Ihrem Baby den Schnuller immer komplett sauber und genau so, wie er ist. Er braucht keine Versüßungen durch Honig, Zucker oder Ähnliches, was die Zähne Ihres Babys beschädigen könnte.



5. Schnuller zum Schlafengehen Ein Schnuller hilft Ihrem Baby möglicherweise, besser einzuschlafen. Daher können Sie ihm den Schnuller anbieten, wenn Sie es zum Schlafen hinlegen. Wählen Sie einen Schnuller, der BPA-frei und auf das Alter Ihres Babys abgestimmt ist.

Studien haben zudem gezeigt, dass die Verwendung eines Schnullers während der Schlafzeiten das Risiko des plötzlichen Kindstodes verringern kann.3,4,5 Bereiten Sie sich allerdings darauf vor, mitten in der Nacht geweckt zu werden, wenn Ihr Baby den Schnuller fallen lässt!