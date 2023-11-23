Wie entferne ich die Scherköpfe meines Philips Rasierers?
Für eine routinemäßige gründliche Reinigung und den Austausch der Scherköpfe müssen Sie wissen, wie Sie die Scherköpfe entfernen und wieder einsetzen. Dies ist wichtig, damit Ihr Philips Rasierer in einem guten Betriebszustand bleibt.
Bitte beachten Sie: Die folgenden Bilder können von Ihrem Philips Rasierermodell abweichen. Es gelten jedoch dieselben Prinzipien. Spezifische Anweisungen zu Ihrem Rasierer finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Beachten Sie die Abbildungen A und B unten, um sich mit den abnehmbaren Teilen Ihres Philips Rasierers vertraut zu machen. Dies sind die beiden häufigsten Arten von Philips Rasierern, aber einzelne Modelle können leichte Unterschiede aufweisen.
Die nummerierten Listen unten geben die Namen der einzelnen Teile an. Die Nummern 2 und 3 bilden die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers.
Abbildung A (Rasierer mit Halteringen):
- Scherkopfhalter
- Hautschutz
- Schneideeinheiten
- Halteringe
- Schereinheiten mit Haarkammer
- Rasierer-Handstück
- Ein-/Ausschalter
- Benutzeroberfläche (je nach Modell unterschiedlich)
- Scherkopfhalter
- Hautschutz
- Schneideeinheiten
- Halterahmen
- Haarkammer
- Ein-/Ausschalter
Rasierer mit Halterringen
Trennen Sie Ihren Rasierer von der Steckdose und stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist, bevor Sie beginnen. Wenn Sie die Scherköpfe durch neue ersetzen, können Sie die Schritte 4 bis 7 überspringen.
- Nehmen Sie den Scherkopfhalter von der Schereinheit oben auf dem Rasierer ab. Je nach Modell können Sie entweder die Taste an der Vorderseite der Schereinheit drücken, um sie zu öffnen, und dann den Scherkopfhalter vom Scharnier abheben oder einfach den Scherkopfhalter von der Schereinheit abziehen.
- Drehen Sie jeden Haltering zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn.
- Heben Sie die Scherköpfe aus dem Scherkopfhalter.
- Entfernen Sie die Schneidwerkzeuge aus dem Schutz. Hinweis: Jedes Schermesser und jeder Schutz bilden ein separates Set. Verwechseln Sie sie daher nicht.
- Spülen Sie das Schermesser mit warmem Wasser ab.
- Spülen Sie den Schutz mit warmem Wasser ab.
- Setzen Sie das Schermesser wieder in seinen Schutz ein.
- Halten Sie den Scherkopfhalter kopfüber und setzen Sie die Scherköpfe mit den oberen Enden des Schutzes nach unten wieder ein.
- Setzen Sie den Haltering oben auf den Scherkopf. Die kleinen Vorsprünge, die Sie zum Greifen und Drehen der Ringe verwenden, sollten nach oben zeigen.
- Drehen Sie die Halteringe im Uhrzeigersinn, um die Scherköpfe zu fixieren.
Rasierer mit Scherkopfhalter
Trennen Sie Ihren Rasierer von der Steckdose und stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist, bevor Sie beginnen. Wenn Sie die Scherköpfe durch neue ersetzen, können Sie die Schritte 5 bis 6 überspringen.
- Nehmen Sie den Scherkopfhalter vom Handstück des Rasierers ab.
- Drehen Sie das Einstellrad am Halterahmen gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln (1), und heben Sie ihn dann an (2).
- Heben Sie die Scherköpfe aus dem Halter.
- Entfernen Sie die Schneidwerkzeuge aus dem Schutz. Hinweis: Jedes Schermesser und jeder Schutz bilden ein separates Set. Verwechseln Sie sie daher nicht.
- Wenn Sie Ihren Rasierer reinigen müssen, spülen Sie jeden Scherkopf und den Schutz mit warmem Wasser ab.
- Setzen Sie das Schermesser wieder in seinen Schutz ein.
- Halten Sie den Scherkopfhalter kopfüber und setzen Sie die Scherköpfe mit den oberen Enden des Schutzes nach unten wieder ein.
- Setzen Sie den Halterahmen so auf die Scherköpfe, dass das Einstellrad nach oben zeigt (1) und drehen Sie dann das Einstellrad, um den Rahmen zu fixieren (2).
Nach dem Auswechseln der Scherköpfe
Wir empfehlen, Ihrer Haut 21 Tage Zeit zu geben, um sich an die Scherköpfe zu gewöhnen. Wenn Sie Rötungen oder Reizungen bemerken, sollten Sie nach der Rasur eine milde, alkoholfreie Lotion auftragen, um Ihre Haut zu beruhigen.